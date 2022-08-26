26 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление исполняющего обязанности генинспектора Пентагона Шона О’Доннелла о том, что оружие, полученное из США, чиновники киевского режима фиксируют на бумаге, и возможность отследить его перемещение сомнительна.

Оксана Переможенко, , 22:54 — REGNUM Оружие, полученное из США, чиновники киевского режима фиксируют на бумаге, и возможность отследить его перемещение сомнительна. Об этом в интервью Bloomberg рассказал исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О’Доннелл.

Бессонница Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Представитель Пентагона отметил, что представители Киева фиксируют полученное из США вооружение посредством квитанций, написанных от руки. После поступления вооружения на подконтрольную киевскому режиму территорию Киев не может быть точно осведомлен в том, где в дальнейшем окажется полученное оружие.

О’Доннелл также добавил, что в связи с поставками оружия киевскому режиму он хочет проверить «эффективность систем учёта Пентагона».

Заявление представителя Пентагона обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения выразили уверенность в том, что немалая часть американского оружия реализовывается киевским режимом на «черном рынке». Иные также предполагают, что часть оружия продают третьим странам сами США, а по бумагам всё оно предназначается ВСУ.

«[Киевский режим] американское оружие учитывает на «бумаге и от руки». В Пентагоне подозревают, что переданное Киеву оружие попадет на черный рынок. В общем, если верить СМИ Зеленского, все, кто говорит о «продаже американского оружия на черный рынок», — это «агенты Путина». Но теперь перед офисом Зеленского стоит нелегкая медийная задача, ведь Пентагон нельзя назвать «агентами Путина». Или выходит, что российские СМИ и многие лидеры мнений говорили правду о торговле западным оружием на черном рынке?» — прокомментировал новость в своем телеграм-канале журналист с территории бывш. УССР Дмитрий Василец.

«Подозревают они… 200% процентов, что оно там, на чёрном рынке», — отреагировал П. Н. К.

«Наверняка американцы в доле!» — добавила Irina M.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«К бабке не ходи — большую часть они крадут сами. [Киевскому режиму] достаются объедки. Но и они — это немало», — пишет D. M.

«В Пентагоне ничего не подозревают. Они прекрасно знают, что это оружие на [территории б. УССР] было только по бумагам. [Киев] в данном случае всего лишь фиктивный адрес. А оружие попало туда, куда Пентагон и отправлял. У них эта схема отработана до мелочей…» — отметил Анатолий Б.

«Скажите спасибо, что на бумаге что-то ведут», — смеется YG.

«Они что, думали, перед ними отчет будут держать? Давайте побольше и почаще, а [киевский режим] пристроит и оружие, и деньги. Их учить не надо, как воровать…» — пишет Elena.

«Но США, понимая это, продолжают отмывать американский бюджет…» — задумался М. Г.

«В объявлениях по продаже пусть посмотрят, где их вооружение!» — с сарказмом подытожила Лилия У.