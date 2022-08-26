Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области общественники собрали помощь детям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба областной Общественной палаты.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

В течение недели её представители, а также муниципальные палаты и некоммерческие организации, собирали для школьников из Луганской и Донецкой Народных Республик канцелярские принадлежности и книги. Гуманитарную помощь уже отправили адресатам.

Эксперты и члены палат также направили детям открытки с тёплыми пожеланиями.

Добавим, одним из активных участников таких акций является Челябинская областная универсальная научная библиотека. Ране в ней уже организовывали сбор книг. Месяц назад коллектив учреждения собрал для библиотек из ДНР более 80 изданий, в том числе и об Урале.

Кроме того, эксперты и члены Общественной палаты Челябинской области много раз посещали Донбасс с благотворительной миссией. В ходе таких командировок они проводят патриотические и просветительские мероприятия, а также привозят гуманитарную помощь и помогают восстанавливать разрушенные инфраструктуру и объекты культурного наследия.

Председатель палаты Николай Дейнеко отмечает, что помощь жителям Донбасса оказывает вся Россия, и Южный Урал никогда не остаётся в стороне. «В нашем регионе проживает много сердечных людей, готовых помочь детям подготовиться к школе, ведь первое сентября уже совсем скоро. На этой неделе общественники собрали большой объем канцелярских товаров и книг, так что ребята получат нужные подарки», — сказал Дейнеко.