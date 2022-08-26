Энергодар, Украина, 26 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Необходимости в полной остановке Запорожской атомной электростанции пока нет. Об этом сегодня, 26 августа, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, Запорожская АЭС сейчас работает в штатном режиме, хотя и не на полную мощность.

Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что четыре блока Запорожской АЭС сейчас на плановом ремонте или выведены в холодный резерв, работают только 5-й и 6-й блоки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС подвергается регулярным обстрелам со стороны вооруженных формирований киевского режима. Бандеровцы создают реальную угрозу масштабной ядерной катастрофы.