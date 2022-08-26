26 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Казахстан и другие страны Туркестана уверены, что Россия продолжит прощать им подставы и вредительство. Отчасти, в этом виновата сама Россия, которая выстроила отношения с Киргизией, Таджикистаном и Казахстаном на равных. Ведь в регионе воспринимают только силу.

Сергей Артёменко, , 22:48 — REGNUM Страны Туркестана должны понять — часто и безнаказанно вредить российским интересам больше не получится. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Можно ли доверять информации о возможной причастности Казахстана к продаже оружия посредникам с последующей передачей его ВСУ?

Аслан Рубаев: Если информация о передаче ВСУ вооружения и комплектующих из Казахстана окажется правдой, я не удивлюсь. Это продолжение многовекторной политики Казахстана. И она не ограничивается только экономическими проектами, а постепенно распространяется на военную сферу и на любые выгодные Казахстану проекты.

У Казахстана очень своеобразный подход к многовекторности. Политические элиты страны почему-то уверены, что Россия им все простит — откровенные подставы, предательство и работу против российских интересов. Не говоря уже о негативе вокруг СВО, который распространяют казахские СМИ, лидеры общественных мнений и политики. Они генерируют ненависть к России внутри Казахстана и это отвратительно.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Официальное интернет-представительство президента России

Партнерское, доверительное отношение к себе со стороны России, они считают за слабость. Отсюда и иллюзия того, что Москва им все простит. Даже их предательство. Иначе назвать эту историю с возможными поставками оружия, боеприпасов и комплектующих киевскому режиму я не могу.

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При этом Казахстану важно получать похвалу на Западе. Им важно, чтобы США им улыбались и «считали своими». В Казахстане надеются избежать вторичных санкций, их элиты избежать опалы и при этом они забывают про российскую помощь в урегулировании январских беспорядков.

Режим президента Касым-Жомарт Токаева был на волоске, ему повезло выйти из ситуации с тем результатом, который есть сейчас. Если бы главе Казахстана пришлось жестко разгонять протестующих, среди которых были настоящие террористы — Запад бы его «по голове не погладил». Он получил бы такие санкции, от которых сложно было бы оправиться. Но обошлось.

Митингующие на центральной площади города Актобе, 4 января 2022 года Esetok

Россия должна привыкнуть к тому, что Казахстан будет нас подставлять, вредить, кидать. Будет вести антироссийскую политику, продолжит распространять русофобию и демонстративно проводить программы по десоветизации страны. Переименованием улиц и изданием новых учебников истории дело не ограничиться. Это только начало. Продолжится ущемление прав русскоязычных граждан Казахстана, преподавание русского языка в школах сначала сократят, а после полностью уберут из программы. Продолжится отказ от сотрудничества с Россией по гуманитарным направлениям.

Но при этом, Казахстан почему-то хочет оставаться в ЕАЭС и ОДКБ. Как эти очевидные противоречия укладываются в голове у нормальных с виду людей — мне не понятно. Это не многовекторная внешняя политика, а шизофрения.

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ИА REGNUM: Что может сделать Россия, чтобы изменить ситуацию?

Аслан Рубаев: Когда закончится СВО, позиции Европы, США и их сателлитов ослабнут еще сильнее, чем сейчас. Россия же после окончания военной операции вернет себе статус сверхдержавы, со всеми правами и обязательствами, которые к нему прилагаются. СВО уже дала толчок к пересмотру подходов во внутренней политике, пересмотру экономических моделей развития, развитию ВПК. Россия завершит дела в Восточной Европе и утвердит свое новое положение в мире.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В Казахстане вообще думают, как они будут выстраивать отношения с такой Россией? Потому, что если этого не сделать или делать так, как это они делают сейчас — можно получить операцию по денацификации на своей территории.

Акорде нужно определиться — либо они успокаиваются и перестают вредить российским интересам, соблюдая обязательства в рамках ЕАЭС и ОДКБ, либо им прилетит так, что ни о каким суверенном Казахстане речи уже не будет.

Казахстан получил большого и сильного соседа. Казахи имеют свое независимое государство с выстроенной при СССР инфраструктурой, производством, системой образования. Советская система сделала Казахстан, советские люди лечили и учили вас. А теперь вдруг вы от всего этого решили отказаться? Так не пойдет, ребята. Если хотите вернуться в голую степь — это ваше право. Но зачем такой дикий сосед России?

ИА REGNUM: Вы говорите про негативное отношение к России, почему это произошло? Что нужно сделать, чтобы не повторять этих ошибок?

Аслан Рубаев: В Туркестане уважают силу. А Россия привыкла относиться к странам региона на равных. Мировая держава с ядерным оружием разговаривает как с равными партнерами с Киргизией, Таджикистаном и с Казахстаном. Мы всегда демонстрировали такое отношение, уважали территориальную целостность, соблюдали договоренности, заботились об интересах своих партнеров. В рамках имеющихся союзов — ОДКБ и ЕАЭС искали компромиссы и всегда были открыты для диалога. Тогда как наши союзники по тем же ОДКБ и ЕЭАС принимали такое уважительное отношение за слабость и вредили интересам объединений и России.

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Если сегодня Казахстан надеется на исход СВО не в пользу России и рассчитывает таким образом укрепить свое положение — его ждет разочарование. Если за спиной Казахстана и других стран Туркестана не будет России — они потеряют свою независимость. Их быстро растащат на куски и их никто не защитит.

Флаги России и Казахстана Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Чтобы этого не произошло, Россия и ее партнеры должны единым фронтом, вместе противостоять фашистской хунте в Киеве и их хозяевам на Западе. Нужно четко поставить вопрос и получить ответ — с кем остается Туркестан? Если мы строим отношения с вами как с партнерами — это одно. Если мы не партнеры, значит мы выстраиваем с вами отношения, исходя из своих интересов и говорим на языке прагматизма. Как США говорили с Сирией, Ливией, Афганистаном. Вам решать, вы свободны в выборе.

И, пожалуйста, не говорите о международном праве. Оно умерло лет 20 назад во время бомбежек Югославии.