Бердск, Новосибирская область, , 20:03 — REGNUM В Новосибирской области семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации России, вручили орден Мужества. Церемония прошла в администрации Бердска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Семье новосибирца Максима Виноградова вручили орден Мужества Администрация города Бердска

Орден Мужества вручили жене Максима Виноградова Анне. Она отметила, что её муж всегда был героем и гордится, что он один из первых решил участвовать в спецоперации, чтобы защитить мирных людей.

Отметим, Максим Виноградов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного, указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно).

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 26 августа ВСУ обстреляли район стадиона «Олимпийский» в центре Донецка. Пр этом за минувшие сутки, по данным народной милиции ДНР, противник выпустил по территории республики 333 боеприпаса — двое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.