«Всегда был героем» — семье ефрейтора из Бердска вручили орден Мужества
Бердск, Новосибирская область, 26 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области семье ефрейтора Максима Виноградова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации России, вручили орден Мужества. Церемония прошла в администрации Бердска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Орден Мужества вручили жене Максима Виноградова Анне. Она отметила, что её муж всегда был героем и гордится, что он один из первых решил участвовать в спецоперации, чтобы защитить мирных людей.
Отметим, Максим Виноградов за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного, указом президента России награждён орденом Мужества (посмертно).
Ранее ИА REGNUM сообщило, что 26 августа ВСУ обстреляли район стадиона «Олимпийский» в центре Донецка. Пр этом за минувшие сутки, по данным народной милиции ДНР, противник выпустил по территории республики 333 боеприпаса — двое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.