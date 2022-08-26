Красногорск, 26 августа, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Московской области власти приняли решение приостановить сезон любительской и спортивной охоты до 1 сентября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Охота на мамонта

«В целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания приостановить (охоту) до 1 сентября», — сказано в постановлении правительства Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сильной жары в Центральной России и Поволжье сложилась пожароопасная обстановка. Природные пожары бушуют в Рязанской и Нижегородской областях, а также в Республике Марий Эл.