Лондон, , 19:42 — REGNUM Стоимость газовых фьючерсов на спотовых биржах в странах Европы впервые с марта 2022 года превысила $3500 за тысячу кубометров. Об этом сегодня, 26 августа, свидетельствуют данные лондонской биржиICE.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодняшние торги открылись на уровне $3213,2 за тысячу кубометров, что было на 2,3% меньше, чем уровень закрытия предыдущего дня ($3290,2). Однако цены быстро пошли выерх и к 17:39 по московскому времени газ торговался уже на уровне $3507,7 за тысячу кубометров.

Напомним, что 7 марта 2022 года в пиковые моменты газовые фьючерсы в Европе достигали цены в $3892 за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что европейские страны НАТО по собственной вине столкнулись с энергетическим кризисом, взяв курс на тотальные санкции против России и отказ от российских энергоносителей. Адекватной замены российским энергоносителям в Европе практически нет. Кроме того, цены подстегивает желание стран ЕС побыстрее заполнить свои подземные хранилища газа для прохождения осенне-зимнего периода.