Берлин, , 19:42 — REGNUM Германия начала наблюдать «абсолютный дефицит оружия» в своих собственных арсеналах, поэтому не может поставлять его киевскому режиму в больших количествах, заявила 26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Выступление главы МИД ФРГ Бербок на севере Германии Цитата из видео

«Ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит на собственных складах», — сказала Бербок.

При этом, отвечая на вопрос о способности Киева выиграть войну, Бербок заявила, что этого «никто не знает», но западные союзники «сделают для этого всё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве выразили недовольство «медленной помощью» из стран «традиционной Европы».

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