Бербок заявила, что в ФРГ наступил «абсолютный дефицит оружия» из-за Киева
Берлин, 26 августа, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Германия начала наблюдать «абсолютный дефицит оружия» в своих собственных арсеналах, поэтому не может поставлять его киевскому режиму в больших количествах, заявила 26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
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Выступление главы МИД ФРГ Бербок на севере Германии
«Ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит на собственных складах», — сказала Бербок.
При этом, отвечая на вопрос о способности Киева выиграть войну, Бербок заявила, что этого «никто не знает», но западные союзники «сделают для этого всё».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве выразили недовольство «медленной помощью» из стран «традиционной Европы».