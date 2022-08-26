Берлин, 26 августа, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Германия начала наблюдать «абсолютный дефицит оружия» в своих собственных арсеналах, поэтому не может поставлять его киевскому режиму в больших количествах, заявила 26 августа министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.

Цитата из видео Выступление главы МИД ФРГ Бербок на севере Германии

«Ситуация такова, что у нас абсолютный дефицит на собственных складах», — сказала Бербок.

При этом, отвечая на вопрос о способности Киева выиграть войну, Бербок заявила, что этого «никто не знает», но западные союзники «сделают для этого всё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве выразили недовольство «медленной помощью» из стран «традиционной Европы».