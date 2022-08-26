Челябинск, , 19:37 — REGNUM В Челябинской области приступили к изготовлению бюллетеней для голосования. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего предстоит отпечатать 79 500 бюллетеней, в том числе 47 800 для комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы будут применены на 36 избирательных участках. Ещё 31 700 бюллетеней предназначены для голосования обычным способом.

Отметим, выборы намечены на 11 сентября. В Троицком одномандатном избирательном округе № 25 будут выбирать депутата областного Заксобрания. Избирком зарегистрировал шестерых кандидатов. Также пройдут местные выборы.