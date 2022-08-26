Краснодар, , 19:40 — REGNUM Казаки Кубанского казачьего войска резко осуждают возможное выступление певицы Манижи на фестивале казачьей песни «Александровская крепость». Участие казачьих коллективов поставлено под вопрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кубанский казак младший вахмистр Юрий Дячина.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Казаки во всех социальных сетях осуждают решение о выступлении Манижи, принятое организаторами. Мы решили проигнорировать фестиваль, если организаторы не передумают. Конечно, мы все против такого выбора. Наши товарищи сегодня ценой своих жизней защищают Донбасс и Россию. Нас выступление Манижи не устраивает, и мы готовы голосовать своим присутствием или отсутствием», — сказал он.

По словам Дячины, казаки любят этот фестиваль, который объединяет казачьи коллективы не только Кубани, но и различных регионов России.

ИА REGNUM напоминает, что на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске должна выступить Манижа. Певица ранее выступила против проведения специальной военной операции России в Донбассе.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кубанские казаки сорвут выступление Манижи» — политолог