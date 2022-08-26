Пенза, 26 августа, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Пензенской области снизилась стоимость билета в кинотеатр. Об этом 26 августа сообщает Пензастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Так, в июле 2022 года средняя цена за билет в кинотеатр в регионе составила 233,75 рублей, это меньше на 1%, чем в прошлом году.

Всего в Пензенской области учреждениями культуры в течение января-июля оказано платных услуг на 592 млн рублей, что превышает прошлогодний показатель на 16,8%.

ИА REGNUM ранее передавало, в Москве с 26 августа по 2 сентября пройдет кинофестиваль. В жюри основного конкурса под председательством художественного руководителя Государственного Театра Наций Евгения Миронова вошли продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, Гайк Киракосян, лауреат Московского международного кинофестиваля 2020 года за фильм «В тени», кинооператор и кинорежиссер Андрей Кравчук.

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