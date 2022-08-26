Донецк, 26 августа, 2022, 19:34 — ИА Регнум. ВСУ 26 августа обстреляли район стадиона «Олимпийский» в центре Донецка, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Рисунки детей Донбасса 9 лет, Донецк

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Один из снарядов прилетел прямо в футбольное поле.

Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки противник выпустил по территории республики 333 боеприпаса из «Градов» и «Ураганов», ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей погибли, шесть человек получили ранения.