Москва, , 19:33 — REGNUM Киевский режим делает всё возможное, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, однако эти расчеты не оправдаются. Такое заявление распространила сегодня, 26 августа, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Запорожская АЭС Ralf1969

В заявлении российского внешнеполитического ведомства сказано, что Москва делает все возможное, чтобы миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоялась и прошла в безопасном режиме, а также смогла достичь своих целей.

«Главное — остановить ядерный произвол со стороны режимаВладимира Зеленскогои положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», — подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади напомнили, что бандеровцы обстреливают Запорожскую АЭС постоянно, создавая угрозу масштабной ядерной катастрофы.