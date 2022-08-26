Тель-Авив, Израиль, 26 августа 2022, 19:56 — REGNUM В Киеве правят настоящие нацисты. Нельзя героизировать палачей еврейского народа, а киевский режим это сделал. Об этом 26 августа заявил израильский специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель на телевидении.
В Израиле политолога пригласили на ТВ, чтобы он высказал своё отношение у нынешней ситуации на территории б. УССР. Комментируя спецоперацию ВС РФ, Финкель сказал:
Во-вторых, только при Зеленском Киев в ООН голосовал против Израиля 36 раз, напомнил политолог.
Он также указал на Хмельницкого, «убившего 300 тысяч евреев». Политолог напомнил, что в Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», причём МИД Израиля осуждает это.
Эта фраза вызвала волнение у ведущих: эксперта попросили «выражаться корректнее», на что он ответил:
Он также напомним, что Петлюре и Бандере ставят на территории б. УССР памятники, улицы называют их именами, — «это герои» для киевского режима.
Ведущие возразили, что это, мол, всё прошлое. Финкель ответил:
Он добавил, что Россия может по щелчку пальцев настроить арабский мир против Израиля.
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