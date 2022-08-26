Тель-Авив, Израиль, 26 августа, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Киеве правят настоящие нацисты. Нельзя героизировать палачей еврейского народа, а киевский режим это сделал. Об этом 26 августа заявил израильский специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель на телевидении.

spoilt.exile Портрет Бандеры на здании Киевской городской администрации

В Израиле политолога пригласили на ТВ, чтобы он высказал своё отношение к нынешней ситуации на территории б. УССР. Комментируя спецоперацию ВС РФ, Финкель сказал:

«Мы не должны ссориться с Россией, которая у нас тут в Сирии. Огромная страна с военными базами — это раз».

Во-вторых, только при Зеленском Киев в ООН голосовал против Израиля 36 раз, напомнил политолог.

ИА REGNUM) герои — это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев, это Шухевич — это эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить». Михаил Финкель «Её (киевского режима — прим.) герои — это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев, это Шухевич — это эсэсовец, это Бандера, это Стецко, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить».

Он также указал на Хмельницкого, «убившего 300 тысяч евреев». Политолог напомнил, что в Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галиция», причём МИД Израиля осуждает это.

Михаил Финкель «Это мрази. Это неонацистский режим де-юре».

Эта фраза вызвала волнение у ведущих: эксперта попросили «выражаться корректнее», на что он ответил:

«У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами в петлюровском лагере».

Он также напомним, что Петлюре и Бандере ставят на территории б. УССР памятники, улицы называют их именами, — «это герои» для киевского режима.

Михаил Финкель «Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа».

Ведущие возразили, что это, мол, всё прошлое. Финкель ответил:

«Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи героизировать. И не надо ссориться с огромной страной, военные базы которой находятся в Сирии».

Он добавил, что Россия может по щелчку пальцев настроить арабский мир против Израиля.