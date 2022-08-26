Москва, , 19:28 — REGNUM Потенциальным военнослужащим-контрактникам нужно объяснять, во имя чего Россия проводит спецоперацию на территории б. УССР, отметил 26 августа военкор Максим Фомин в комментарии для телеграм-канала Юрия Котенка.

СВО в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нельзя просто пообещать денег для того, чтобы воевать. Слава Богу, Россия — страна не бедная. Но мотивировать людей на войну просто деньгами — неправильно. Это не работает», — полагает военкор.

Зарплата военнослужащего, естественно, должна быть высокой, но нужна и другая мотивировка, включающая в себя ответы на вопросы «почему» и «зачем», отметил Фомин.