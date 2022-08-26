Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Инспекторы Международного агентства по атомной энергетик (МАГАТЭ) намерены в начале следующей недели (после 29-го августа) прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сегодня, 26 августа, пишет американское издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, практически все готово для начала миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Эксперты направятся на станцию через подконтрольную киевскому режиму территорию бывшей УССР. Отмечается, что поездка готовилась давно, и подчеркивается, что миссия должна помочь стабилизировать ситуацию.

Также по данным издания, команда МАГАТЭ может доставить на ЗАЭС запасные части, устройства радиационного контроля и другие средства на фоне опасений, что боевые действия в этом районе могут привести к ядерной катастрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, которую постоянно обстреливают бандеровцы из тяжелого вооружения, настаивала Россия. При этом Запад фактически подталкивает бандеровцев к тому, чтобы они продолжали обстрелы станции.