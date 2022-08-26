Донецк, , 19:33 — REGNUM Вооруженные формирования киевского режима подвергли обстрелу жилые кварталы посёлка Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Обстрел был произведен во время доставки гуманитарной помощи местным жителям, которые по разным причинам не могут покинуть этот посёлок, расположенный почти у самой линии боевого соприкосновения.

По словам корреспондента ИА REGNUM, до позиций ВСУ от домов посёлка — не более тысячи метров.

«Попали под обстрел в Никольском, один км до ВСУ. Ещё не рассеялся дым от прилета в дом, за которым мы прячемся, а мой бесстрашный коллега уже снимает всё крупным планом», — сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, село Никольское, расположенное на подступах к пока еще оккупированному ВСУ городу Угледар, было освобождено от нацистов в середине марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Левые соратники Шольца по партии предложили отказать Киеву в тяжёлом оружии