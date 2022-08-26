Варшава, , 19:07 — REGNUM Заигравшаяся в геополитические игры Польша вполне может потерять свои западные земли, которые она получила по итогам Второй мировой войны, если она вступит в альянс с киевским режимом и выйдет из Евросоюза, чтобы получить покровительство Великобритании. Об этом пишет польское издание Konserwatyzm.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

В материале сказано, что если Польша решится на реальный союз с киевским режимом и для этого выйдет из Европейского союза под покровительство Великобритании, то ключевая страна ЕС — Германия вполне может поставить вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель.

«Одна подпись под документом о союзе с [бывшей УССР], один шаг в сторону британско-польско-киевского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше», — считает автор материала.

Сейчас Польша в экономическом плане входит в зону влияния Федеративной Республики Германия, но пока Польша является членом Евросоюза, Берлин ничего не может предъявить Варшаве в геополитическом плане. Но вот если Польша ЕС покинет и попытается заключить союз с бандеровцами, которые находятся под плотным контролем Британии и США, то все это развяжет Берлину руки. Польша может стать жертвой очередного раздела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам Второй мировой войны от Третьего рейха были отторгнуты земли к востоку от реки Одер, а также Силезия и часть Восточной Пруссии, и переданы Польше. Немецкое население этих земель было подвергнуто депортации. В современной ФРГ есть неправительственные организации, ратующие за возвращение этих земель Германии.