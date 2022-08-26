Уйское, Челябинская область, , 19:05 — REGNUM В Уйском районе Челябинской области в двадцать первый раз состоялся военно-патриотический сбор-поход юных казачат. Об этом сообщили журналистам в администрации муниципалитета.

Казаки Цитата из к/ф «Богдан Хмельницкий». Реж. Игорь Савченко. 1941. СССР

Мероприятие проходило по программе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и для выявления лучших казачьих общин, работающих с молодёжью. В нём участвовали 150 человек, представлявшие команды образовательных из Карабаша, Златоуста и Уйского района.

В ходе презентации команд представители казачьего отделения «Дружина» из Масловской средней школы напомнили историю создания в Донецке Аллеи Ангелов. А затем все участники почтили память погибших минутой молчания. Также молодёжи рассказали о жителях района, которые участвуют сейчас в специальной военной операции.

Программа сбора-похода включала в себя мастер-классы по общефизической, сапёрной, строевой подготовке, а также по разборке и сборке автомата АК-74. Кроме того, казачата учились стрелять из пневматической винтовки, обучались верховой еде, химической защите и осваивали основы оказания первой медицинской помощи и пожаротушения.

Также молодые люди изучали историю казачьего оружия, пробовали держать шашку в руке. А после этого казачьи отделения сошлись в учебном бою стенка на стенку с мягкими макетами шашек. И на практике будущие защитники Отечества испытали принципы русского воинства «Один в поле не воин» и «Сам погибай — товарища выручай!».

На месте проведения сбора-похода действовала военно-полевая кухня. роме того, казачьи объединения выпускали ежедневные «Боевые листки».

По итогам сбора-похода 80 обучающихся вступили в ряды казаков. Обряд посвящения проводил атаман Уйской станицы Александр Чвало.

По словам руководителя районного управления образования Сергея Чиганова, в настоящее время отмечается рост заинтересованности воинской службой и историей у тех ребят, которые прошли через такие сборы. Также у юных казачат формируется уважительное отношение к участникам СВО и к Вооружённым силам России. Знакомство с воинской историей русского народа вызывает у ребят гордость, а также желание быть причастными к нему.

«За всё время проведения сборов многие их участники в последующем связали свою жизнь со службой в армии. Наши ученики в прошлом стали в настоящем участниками СВО, осознано выбрав путь защитника Отечества», — сказал Чиганов.