Бердск, Новосибирская область, 26 августа, 2022, 19:00 — ИА Регнум. После проверки соблюдения земельного законодательства при заключении договора купли-продажи земельного участка вблизи Бердского залива, находящегося в федеральной собственности, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

ИА REGNUM Участок земли

Было установлено, что в 2014 году между юридическим лицом и территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом был заключён договор купли-продажи земельного участка с кадастровой стоимостью около 5 млн рублей из-за нахождением на нем пяти объектов недвижимости. Однако, фактически какие-либо объекты недвижимости на этом участке отсутствовали.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Отметим, что по данным редакции «Континент Сибирь», ранее директор новосибирской компании получил условный срок за мошенничество с муниципальной землёй — он незаконно зарегистрировал право собственности фирмы на земельный участок площадью более 7 тыс. кв. м.