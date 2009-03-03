Москва, 26 августа, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Уважение интересов партнеров со стороны России в Туркестане принимают за слабость. Отношения на равных к Казахстану, Киргизии и Таджикистану привели к тому, что эти страны вредят российским интересам. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Дружба народов. Плакат СССР

Эксперт напомнил, что в Туркестане уважают силу.

«Россия привыкла относиться к странам региона на равных. Мировая держава с ядерным оружием разговаривает как с равными партнерами с Киргизией, Таджикистаном и с Казахстаном. Мы всегда демонстрировали такое отношение, уважали территориальную целостность, соблюдали договоренности, заботились об интересах своих друзей. В рамках имеющихся союзов — ОДКБ и ЕАЭС — искали компромиссы и всегда были открыты для диалога. Тогда как наши союзники по тем же ОДКБ и ЕЭАС принимали такое уважительное отношение за слабость и вредили интересам объединений и России», — считает он.

Собеседник уверен, что если сегодня «Казахстан надеется на исход СВО не в пользу России и рассчитывает укрепить свое положение, то его ждет разочарование».