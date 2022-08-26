Берлин, , 18:57 — REGNUM Прекратить вооружать киевский режим тяжёлой техникой призвала власти Германии левая часть Социал-демократической партии Германии, пишет 26 августа Spiegel.

Олаф Шольц Олаф Косинский

Такая информация содержится в письме левого крыла партии, которым располагает издание.

Политики из СДП — партии, членом которой является и германский федеральный канцлер Олаф Шольц, выступили за проведением Киевом мирных переговоров с Россией.

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Брешет!» — Шольц против поставок Киеву оружия для ударов по РФ