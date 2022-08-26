Набережные Челны, Татария, , 18:48 — REGNUM Специализирующаяся на производстве ёмкостей для хранения и транспортировки воды Набережночелнинская компания передала для Донецкой и Луганской народных республик свою продукцию. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба мэрии.

Ёмкости для воды отправили жителям ДНР и ЛНР Nabchelny.ru

Челнинское предприятие выпускает товары из пластмассы, которые используют на транспорте, производстве и в быту. В состав груза для жителей ДНР и ЛНР вошли 80 емкостей объемом 70 и 300 литров, а также специальные приспособления для удобства переноски этих бутылей (водороллеры).

Ранее ИА REGNUM передавало, из города Набережные Челны 12 августа выехала автоколонна с гуманитарным грузом для военнослужащих РФ, выполняющих поставленные задачи в ходе специальной операции на территории б. УССР. В состав груза вошло 60 тонн муки, питьевая вода и необходимые в боевых условиях средства. Общий объем груза превысил 110 тонн.

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