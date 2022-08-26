Лондон, , 20:03 — REGNUM Работники крупнейшего контейнерного порта Феликсстоу в Великобритании объявили восьмидневную забастовку. Сотрудники добиваются повышения уровня заработной платы, поскольку продолжающийся кризис вызвал рост цен на энергоносители и продукты питания. После неудачных переговоров забастовку объявили 1900 членов профсоюза Unite. Об этом сообщает Marine Insight.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Порт Феликсстоу обрабатывает более половины всех контейнерных грузов поступающих в страну. Забастовка заставит перестраивать маршрут и отправлять суда в другие порты Великобритании или Европы.

Крупные перевозчики предупредили, что забастовка может оказать серьезное влияние на бизнес, в то время как торговые организации заявили, что изменение маршрута может повлиять на потребителей.

Адам Сирл, генеральный директор CP Transport, отметил, что его компания может потерять от 60 000 до 70 000 фунтов стерлингов (от 4 млн до 5 млн рублей — прим. ИА REGNUM), если не сможет перевезти контейнеры на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший скандинавский авиаперевозчик SAS был вынужден отменить 1700 рейсов, запланированных на сентябрь и октябрь, из-за летней забастовки пилотов.

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