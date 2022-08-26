Кемерово, , 18:42 — REGNUM В Кемеровской области в период празднования Дня шахтёра подразделения регионального управления МЧС России будут нести службу в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Сотрудник МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что режим вводится для обеспечения готовности сил и средств к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий.

В боевые расчёты введена резервная техника и усилен состав дежурно-диспетчерских смен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области с 26 по 28 августа празднуется День шахтёра. Праздничные мероприятия проходят почти во всех населённых пунктах региона.