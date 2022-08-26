В Кузбассе сотрудников МЧС России перевели в режим повышенной готовности
Кемерово, 26 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период празднования Дня шахтёра подразделения регионального управления МЧС России будут нести службу в режиме повышенной готовности. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.
Дарья Драй ИА REGNUM
Сотрудник МЧС
Отмечается, что режим вводится для обеспечения готовности сил и средств к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий.
В боевые расчёты введена резервная техника и усилен состав дежурно-диспетчерских смен.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области с 26 по 28 августа празднуется День шахтёра. Праздничные мероприятия проходят почти во всех населённых пунктах региона.