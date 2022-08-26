Москва, , 18:39 — REGNUM МАГАТЭ и ООН должны прислушаться к заявлению Совета Думы и уже сегодня призвать киевский режим немедленно прекратить атаки Запорожской АЭС, отметил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили от Москвы и Киева гарантии безопасности для отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС.

«Россия готова содействовать миссии и надеется на объективные выводы, об этом говорилось не раз и на разных уровнях», — отметил Слуцкий в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что от киевских властей мало получить гарантии, нужно именно требовать их выполнения, так как именно они отдают преступные приказы по обстрелам Запорожской АЭС.

Также Слуцкому интересно, как эксперты МАГАТЭ отнесутся ко лжи Владимира Зеленского, увидев, что станция находится под контролем российских военных, которые следуя его логике, стреляют сами по себе.

«МАГАТЭ и ООН должны прислушаться к заявлению Совета Государственной думы и уже сегодня призвать [киевский режим] немедленно прекратить атаки Запорожской АЭС. От этого зависит безопасность не только миссии, но и всей Европы», — заключил парламентарий.

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