Лондон, , 18:38 — REGNUM Из-за катастрофического повышения цен на энергоносители многим жителям Великобритании в этом году на Рождество, которое отмечается в конце декабря, придётся выбирать между отоплением и едой. Об этом сегодня, 26 августа, пишет газета Financial Times.

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Напомним, что ранее британский энергетический регулятор Ofgem объявил о том, что повышается максимально допустимая сумма счетов за энергию сразу на 80% — до до 3549 фунтов стерлингов в год с 1 октября 2022 года.

FT пишет, что многим компаниям, которые столкнутся с повышением цен на энергоносители, нужно будет попросту выбирать между сокращением сотрудников или закрытием подразделений и магазинов.

Положение многих семей в стране явно ухудшится после такого резкого повышения цен на энергию.

«Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием наРождество», — пишет FT.

Британскому правительству FT рекомендует всерьез заняться рассмотрением альтернатив ископаемым видам топлива, в частности, развивать солнечную, ветряную и атомную энергетику. Для самых уязвимых домохозяйств предлагается выделить государственную поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серьезный энергетический кризис в странах Европы вызван их безрассудной политикой санкций против России. Фактически, европейские страны НАТО, следуя в фарватере политики США, сами обрушили свои экономики, поддержав режим санкций против России.