Хельсинки, , 18:37 — REGNUM Финская компания Metsä Tissue, один из крупнейших в Европе производителей туалетной бумаги, предупредила потребителей о высокой вероятности дефицита её продукции из-за энергетического кризиса.

В туалете

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, опубликованном 26 августа.

Отмечено, что из-за резкого роста цен на электроэнергию компания сократила производство на своих заводах в Словакии и Германии.

«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», — указано в сообщении.

«Чтобы смягчить ситуацию, мы изучаем все возможные меры по замещению российского газа альтернативными источниками энергии. Также мы были вынуждены ускорить переход к применению свежего волокна, что позволит снизить энергопотребление по сравнению с переработанным волокном», — заявил представитель компании Metsä Tissue Тобиас Люнинг.

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