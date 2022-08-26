Латвия, 26 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Рабочие отказались сносить памятник партизанам Красной армии в Балвском крае (Латвия), сообщает 26 августа LSM. lv.

Рабочие

По словам председателя местного парламента Сергея Максимова, местные рабочие отказались участвовать в демонтаже, а рабочие из других районов требуют сумму в четыре раза большую, чем выделено властями на снос (€15 тыс.).

Чиновник предложил два объяснения этой позиции рабочих. Возможно, они не хотят становиться фигурантами уголовных дел, которые возбудят в России после сноса памятника.

Может быть, это объясняется другим — что «перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно», и рабочие знают об этом. «Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», — заявил Максимов.

Добавим, что памятник партизанам Красной армии в Балвском крае собирались после сноса отправить в так называемый Музей оккупации Латвии. Латвийские власти признали его обладающим художественной ценностью.