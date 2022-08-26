Астана, 26 августа, 2022, 22:23 — ИА Регнум. После завершения СВО Россия вернет себе статус сверхдержавы со всеми правами и обязанностями. Казахстану нужно подумать, как он будет выстраивать диалог с такой Россией. Об этом в интервью ИА REGNUM заявил эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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По мнению эксперта, после окончания СВО «позиции Европы, США и их сателлитов ослабнут еще сильнее, чем сейчас».

«Россия после окончания военной операции вернет себе статус сверхдержавы, со всеми правами и обязательствами, которые к нему прилагаются. СВО уже дала толчок к пересмотру подходов во внутренней политике, пересмотру экономических моделей развития, развитию ВПК. Россия завершит дела в Восточной Европе и утвердит свое новое положение в мире», — считает собеседник.

Он интересуется, думают ли в Казахстане над тем, как «выстраивать отношения с такой Россией?»

«Если этого не сделать или делать так, как они это делают сейчас, можно получить операцию по денацификации на своей территории. Акорде нужно определиться — либо они успокаиваются и перестают вредить российским интересам, соблюдая обязательства в рамках ЕАЭС и ОДКБ, либо им прилетит так, что ни о каким суверенном Казахстане речи уже не будет», — сказал эксперт.

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