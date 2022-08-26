Минск, 26 августа 2022, 22:18 — REGNUM Информация о том, что Белоруссия и Россия осуществили необходимые операции для перевода взаимных расчетов в российские рубли, вызывает положительную реакцию, т. к. свидетельствует о процессах интеграции между Белоруссией и Россией. Но её значение обесценивается тем, что подобных сообщений очень много, они появляются не первый год, и большинство из них — лишь декларации о намерениях, за которыми нет внятной конкретики. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 26 августа высказал философ Сергей Иванников.
По мнению философа, заявление премьер-министра Белоруссии вызывает сдержанный оптимизм. «Прекрасно, что какие-то решения согласованы. Не менее прекрасно, что есть желание подписать очередное соглашение. А что дальше? Будет ли договор действительно подписан или вместо этого договора появится намерение подписать какой-нибудь другой — покажет лишь время», — резюмировал Иванников.
Как сообщает ИА REGNUM, белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия и Россия на фоне западных санкций провели все необходимые операции по переводу основных платежей между двумя странами в российские рубли.