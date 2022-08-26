Алуксне, , 18:28 — REGNUM Памятник латышским партизанам в Алуксненском крае (Латвия) исчез: это выяснили латвийские власти, когда собирались организовать снос монумента, сообщает 26 августа.

Гранитную облицовку постамента меняют на новую Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Неожиданно выяснилось, что памятника нет на месте: остался лишь постамент. В местную полицию последовало заявление от мэрии.

Напомним, в Латвии сносят советские памятники, в том числе в честь воинов — освободителей от нацизма. Памятник партизанам в Алуксненском крае тоже посвящался участникам борцов с нацизмом.

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