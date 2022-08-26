Латвия, 26 августа, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Памятник латышским партизанам в Алуксненском крае (Латвия) исчез: это выяснили латвийские власти, когда собирались организовать снос монумента, сообщает 26 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гранитную облицовку постамента меняют на новую

Неожиданно выяснилось, что памятника нет на месте: остался лишь постамент. В местную полицию последовало заявление от мэрии.

Напомним, в Латвии сносят советские памятники, в том числе в честь воинов — освободителей от нацизма. Памятник партизанам в Алуксненском крае тоже посвящался борцам с нацизмом.