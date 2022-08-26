Лондон, , 18:25 — REGNUM Британская студия Creative Assembly анонсировала новую игру. Заявление об этом появилось 26 августа на официальном сайте компании.

Осада в игре Total War: Warhammer III Скриншот с YouTube

«Мы подтверждаем разработку проекта, который создаст новую франшизу в рамках нашего растущего портфолио. Этот новый экшен будет стоять наряду с Total War, Hyenas и другим еще не анонсированным проектом студии», — пишут разработчики. Остальные подробности проекта обещают раскрыть позже.

Напомним, что Creative Assembly является дочерней компанией корпорации Sega. Студия была основана 28 августа 1987 года Тимом Анселлом.

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