Париж, , 18:22 — REGNUM Французский разработчик Ubisoft раскрыл минимальные системные требования ранее анонсированной игры Skull and Bones. Информация об этом появилась 26 августа на официальном сайте проекта.

Skull and Bones Скриншот из трейлера игры

Для игры с минимальными системными требованиями пользователю понадобится: процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600. А также, хотя бы, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 470.

Напомним, что Skull and Bones — это многопользовательская экшен-игра. Релиз проекта запланирован на 8 ноября 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.

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