Париж, 26 августа 2022, 18:22 — REGNUM Французский разработчик Ubisoft раскрыл минимальные системные требования ранее анонсированной игры Skull and Bones. Информация об этом появилась 26 августа на официальном сайте проекта.
Для игры с минимальными системными требованиями пользователю понадобится: процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600. А также, хотя бы, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 470.
Напомним, что Skull and Bones — это многопользовательская экшен-игра. Релиз проекта запланирован на 8 ноября 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.
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