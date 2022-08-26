Париж, 26 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Французский разработчик Ubisoft раскрыл минимальные системные требования ранее анонсированной игры Skull and Bones. Информация об этом появилась 26 августа на официальном сайте проекта.

Скриншот из трейлера игры Skull and Bones

Для игры с минимальными системными требованиями пользователю понадобится: процессор Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600. А также, хотя бы, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon 470.

Напомним, что Skull and Bones — это многопользовательская экшен-игра. Релиз проекта запланирован на 8 ноября 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.