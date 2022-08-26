Новосибирск, 26 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия») направил обращение генпрокурору и губернатору Новосибирской области из-за избрания главой Убинского района региона Олега Конюка. Хинштейн считает, что налицо — дискредитация государства и органов власти.

Duma.gov.ru Александр Евсеевич Хинштейн

«Вечер в хату» — так, вероятно, будет начинать свои совещания новый глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк. Ранее Конюк был осуждён за уголовное преступление — незаконную охоту: убийство трёх лосей. Кроме того, его привлекали к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Было и уголовное дело о превышении должностных полномочий, но его прекратили по нереабилитирующим основаниям: за истечением срока давности, — написал Александр Хинштейн в своём телеграм-канале. — Весь этот криминальный шлейф, однако, не помешал районным депутатам единогласно проголосовать за кандидатуру Конюка на пост главы района. Она также была поддержана и правительством области».

Он подчеркнул, что «уголовники не могут и не должны руководить муниципалитетами».

Напомним, что 23 августа 2022 года на сессии Совета депутатов Убинского района выбирали главу района. Им вновь стал Олег Конюк. 17 присутствующих депутатов проголосовали за Конюка единогласно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что главу Убинского района Новосибирской области оштрафовали за охоту на лосей.