Грозный, , 18:17 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к российскому лидеры Владимиру Путину с просьбой дать возможность побыстрее завершить специальную военную операцию на территории бывшей УССР. Об этом сказано в аудиообращении Кадырова, размещенном сегодня, 26 августа, в его телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кадыров говорит, что он «очень просит» Владимира Путина дать возможность завершить специальную военную операцию на территории бывшей УССР, не затягивая этот процесс.

Кроме того Кадыров подчеркивает, что против России ополчились только 15% мирового сообщества, и ими вполне можно пренебречь на фоне того, что подавляющее большинство человечества не выступает против РФ.

Стоит отметить, что ранее сегодня Кадыров заявил, что под завершением специальной военной операции он понимает в том числе и переход Киева под российский контроль. Кадыров уверен, что Киев до сих пор не перешел под контроль РФ только потому, что российский лидер Владимир Путин не давал на это разрешения.