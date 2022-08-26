Москва, 26 августа, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Казаки Кубанского казачьего войска не дадут певице Маниже выступить на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Манижа

«Казаки — народ свободолюбивый, но они настоящие патриоты России, поэтому в любом случаев выступление Манижи будет сорвано. Оно не состоится, как когда-то не состоялся концерт Pussy Riot на Кубани. Казаки для этого приложат максимум усилий. Власть при этом должна всё-таки понимать, куда она тратит деньги. На Манижу, которая фактически выступила против России и казачества? Ведь казаки сегодня выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции России [на территории б. УССР]», — отметил Антон Бредихин.

«Выступление Манижи — это сумасшествие, это самоубийство власти. И необходимо провести служебную проверку в органах власти. А кубанские казаки выступают резко против артистов и других деятелей, которые публично высказались в негативном ключе о проведении специальной военной операции в ДНР и ЛНР. Они, как саранча, наживаются на наших бюджетах», — считает собеседникИА REGNUM.

Напомним, что участие певицы Манижи, ранее выступившей против СВО, в казачьем фестивале «Александровская крепость» в Краснодарском крае организаторы назвали творческим экспериментом.