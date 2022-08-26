РФ нужно привыкнуть: Казахстан будет подставлять, вредить, кидать — эксперт
Москва, 26 августа, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Политические элиты Казахстана пребывают в странной уверенности, что Россия забудет и простит предательство. И поэтому Россию продолжат «кидать и подставлять». Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.
Напомним, хакерская группа «Берегини» опубликовала в своем телеграм-канале новые документы, которые якобы имеют отношение к сделке по продаже советских комплектующих и техники из Казахстана для передачи их ВСУ. Авторы канала утверждают, что фирма «Казспецэкспорт», которая упоминалась ранее, могла продать болгарским посредникам самолеты Су-27, конечным покупателем которых выступили США.
Эксперт отметил, что он «не удивится», если информация о передаче ВСУ вооружения и комплектующих из Казахстана окажется правдой.
«Это продолжение многовекторной политики Казахстана. Она не ограничивается только экономическими проектами, а постепенно распространяется на военную сферу и на другие выгодные Казахстану инициативы», — сказал он.
Собеседник считает, что у Казахстана «очень своеобразный подход к многовекторности».
Рубаев подчеркнул, что «Россия должна привыкнуть к тому, что Казахстан будет подставлять, вредить, кидать».
«При этом Казахстан почему-то хочет оставаться в ЕАЭС и ОДКБ. Как эти очевидные противоречия укладываются в голове у нормальных с виду людей — мне непонятно. Это не многовекторная внешняя политика, а шизофрения», — резюмировал эксперт.