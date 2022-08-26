Париж, 26 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Оптовые цены за единицу электроэнергии во Франции рекордно возросли до отметки в одну тысячу евро за мегаватт-час, сообщает 26 августа газета Figaro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Издание отмечает, что это на 1000% больше, чем 12 месяцев назад. Уточняется, что год назад мегаватт-час стоил 85 евро.

Причиной бешеного роста тарифов на энергию стало не только ограничение поставок российского газа в Европу, но и остановка работы нескольких атомных реакторов.

На сегодняшний день, отмечает газета, во Франции работают лишь 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.