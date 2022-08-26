Осло, 26 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Седьмой пакет антироссийских санкций, которые ЕС ввёл против России из-за спецоперации, ввела и Норвегия, сообщили 26 августа в пресс-службе правительства скандинавской страны.

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Уточняется, что законодательные власти Норвегии изменили законы, введя новые антироссийские санкции вслед за Брюсселем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, седьмой пакет антироссийских санкций предусматривает запрет на экспорт золота и ювелирных изделий из России. ЕС он был утверждён в конце июля.