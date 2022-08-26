Пенза, 26 августа 2022, 18:23 — REGNUM За нарушение порядка заключения договора энергоснабжения пензенская компания привлечена к административной ответственности. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области.

Эмблема Федеральной антимонопольной службы
Эмблема Федеральной антимонопольной службы

«Решением комиссии Пензенского УФАС России действия ООО «ТНС энерго Пенза» по нарушению установленного законом порядка заключения и исполнения договора энергоснабжения, которые привели (могли привести) к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности, признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Гарантирующий поставщик электроэнергии оштрафован на 737,5 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее передавало, в начале года ООО «ТНС энерго Пенза» из-за ограничения режима потребления электрической энергии на объекте предпринимателя оштрафовали на 387,5 тыс. рублей, еще на 15 тыс. рублей был наложен штраф на виновное лицо.

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