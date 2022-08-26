Пенза, 26 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. За нарушение порядка заключения договора энергоснабжения пензенская компания привлечена к административной ответственности. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области.

Эмблема Федеральной антимонопольной службы

«Решением комиссии Пензенского УФАС России действия ООО «ТНС энерго Пенза» по нарушению установленного законом порядка заключения и исполнения договора энергоснабжения, которые привели (могли привести) к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности, признаны злоупотреблением доминирующим положением и нарушением ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении.

Гарантирующий поставщик электроэнергии оштрафован на 737,5 тыс. рублей.

ИА REGNUM ранее передавало, в начале года ООО «ТНС энерго Пенза» из-за ограничения режима потребления электрической энергии на объекте предпринимателя оштрафовали на 387,5 тыс. рублей, еще на 15 тыс. рублей был наложен штраф на виновное лицо.

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