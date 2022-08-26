Вашингтон, 26 августа, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Белый дом 26 августа по случаю Дня женского равноправия пригласит руководителей штатов и местных органов власти для обсуждения проблемы доступа к абортам на фоне судебных разбирательств по всей стране, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Высокопоставленные чиновники Белого дома, которые общаются с законодателями штатов с тех пор, как Верховный суд США в июне отменил конституционное право на аборт, пригласили политиков из Канзаса, Нью-Йорка, Мэриленда, Северной Каролины и Делавэра. Отмечается, что во время встречи будет обсуждаться вопрос доступа к операциям по прерыванию беременности в разных штатах.

Напомним, что отмена Верховным судом США постановления по делу Роу против Уэйда от 1973 года не означает запрета на аборты как таковые. Своим решением суд оставил данный вопрос на рассмотрение штатов. Теперь каждый штат может принимать свои собственные законы касательно абортов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Айдахо стал первым американским штатом, запретившим аборты после шести недель беременности в рамках закона, который также дает право частным лицам подавать в суд на тех, кто прерывает беременность. После этого департамент юстиции США подал в суд на Айдахо, требуя запретить властям приводить в исполнение данный закон. Похожие судебные разбирательства коснулись и других штатов, решивших ужесточить контроль над абортами.