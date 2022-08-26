Пекин, , 17:55 — REGNUM Российская военная спецоперация на территории бывшей УССР кардинально поменяла весь порядок, существовавший в мире, сообщает 26 августа китайское издание Global Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению обозревателей Global Times Ян Шэна и Дэн Сяоци, ситуация в Восточной Европе сильно повлияла на международные отношения и ослабила гегемонию США.

«Мировой порядок становится все более и более многополярным… Гегемония США, которая в последние десятилетия создавала хаос и нестабильность во всем мире, заметно ослабевает», — отметили они.

При этом обозреватели издания подчеркнули, что военные действия на территории бывшей УССР происходят из-за влияния США и НАТО на нынешний киевский режим, а также из-за их агрессивной экспансии и милитаризации Европы.

Россия в ответ бросила вызов гегемонистским планам Запада, подчеркивает Global Times.

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